Leclerc e le sue FORTI parole verso Hamilton alla Ferrari

La forte tensione che ha caratterizzato il Gran Premio d’Ungheria ha scosso l’intero paddock, soprattutto dopo il crollo emotivo di Lewis Hamilton.

Anche Charles Leclerc ha manifestato dispiacere nel constatare lo stato d’animo del compagno, confidando in un clima più positivo nella seconda metà della stagione. Dopo la splendida rimonta in Belgio – che aveva visto Hamilton insignito del titolo di Pilota del Giorno – le speranze si erano elevate in vista di un fine settimana promettente, subito prima della pausa estiva, ma le difficoltà si sono presto presentate in pista.

Durante le qualifiche, con Leclerc a guidare il settore, sembrava che la Ferrari avesse tutto perfettamente sotto controllo. Tuttavia, per Hamilton la giornata si è rivelata ben diversa: una sessione Q2 particolarmente ardua lo ha visto posizionato dodicesimo, impedendogli di ottenere la griglia ideale e lasciandolo a confrontarsi con una situazione in cui la pole era ormai un dato di fatto.

La tensione accumulata nel sabato non ha trovato sollievo neanche durante la gara domenicale, evidenziando le difficoltà del sette volte campione.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Emozioni a fior di pelle

Famoso per le sue reazioni appassionate al termine delle sessioni, durante questo weekend Hamilton ha mostrato un evidente sconforto davanti alle telecamere di Sky Sports. Durante una trasmissione radiofonica ha esclamato.

“Sempre, sempre è lo stesso”, ammettendo con toni aspri di sentirsi in colpa per ogni imprecisione – “sono inutile, davvero inutile” – e suggerendo che magari il team dovesse riconsiderare la scelta dei piloti. Queste affermazioni hanno scatenato un vivace dibattito all’interno del gruppo.

Il compagno monegasco, Leclerc, ha voluto mettere in luce l’importanza dell’unità di squadra, sottolineando: “Alla fine della giornata siamo un’unica squadra. Pur aspirando a superare i miei limiti, il mio obiettivo rimane quello di far sì che entrambi otteniamo successo e che la Ferrari continui a prosperare.”

Come riportava PlanetF1, si tratta di un episodio isolato, e c’è grande fiducia che la seconda metà della stagione porti con sé un clima decisamente più positivo per il campione britannico.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato