Se comenta che l'antico equipaggio di Lewis Hamilton, Mercedes, sarebbe stato pronto a reincorporarlo, solo un anno dopo che il vostro campione mondiale ha deciso di cambiare aria e passare alla Ferrari.

Segui le informazioni The Telegraph attraverso il Gran Premio dell'Ungheria, Toto Wolff, capo della Mercedes, è stato visto uscire dalla casa mobile della Ferrari domingo. All'inizio della settimana, Frederic Vasseur, il suo omologo in Ferrari, ha visitato le installazioni Mercedes in compagnia del presidente della scuderia italiana, John Elkann.

Questi movimenti e la loro coincidenza con le dichiarazioni rilasciate da Hamilton hanno diffuso voci tra i seguidores, attivando speculazioni su possibili cambiamenti o anche su un'eventuale ritirata.

L'informazione aggregata: "Nel caso poco probabile in cui Hamilton decida di rivolgersi al mercato dei piloti per la prossima volta, è sicuro che tutti gli equipaggi esamineranno attentamente il vostro campione ogni volta prima di prendere una decisione."

L'idea che Hamilton tornasse al gruppo che era andato alla ricerca di un titolo mondiale si è rivelata poco attraente. Ammetti di aver commesso un grave errore abbandonando le Frecce d'Argento non è un'opzione facile per un pilota di questo calibro.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

