Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Hamilton ha la possibilità di tornare nella sua ex squadra; Mercedes fa la scelta per il 2025

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 6 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: Mercedes ammette il suo errore; "Lo avevamo detto fin dall'inizio". LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha rivelato problemi “impossibili” sulla sua monoposto SF-25 al Gran Premio d'Ungheria, generando preoccupazione per la crisi di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Riflessioni su Lewis Hamilton; "I campioni riconoscono i campioni". LEGGI DI PIÙ

Se comenta che l'antico equipaggio di Lewis Hamilton, Mercedes, sarebbe stato pronto a reincorporarlo, solo un anno dopo che il vostro campione mondiale ha deciso di cambiare aria e passare alla Ferrari. LEGGI DI PIÙ

