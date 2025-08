La Mercedes ha riconosciuto di recente il suo errore con Andrea Kimi Antonelli durante la stagione di Fórmula 1 2025.

Toto Wolff, in un'intervista con La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei problemi del corridore argentino nelle ultime settimane: "Kimi è un grande talento: è veloce, è intelligente, ma è molto giovane.

"Lo dije desde el principio: cometerá errores, lo sabemos y no lo habríamos tomado si no hubiéramos sido coscienti. Purtroppo abbiamo un'auto poco costante e questo fa sì che il suo adattamento sia più difficile.

"Ma anche passare queste difficoltà è parte del processo per convertirsi in campeón. Credo che sia un'esperienza formativa per tutti noi. Nunca hemos tenido un chico tan joven en el equipo.

"In generale, la F.1 non ha mai avuto un giovane di dieci anni in un team superiore. Stiamo trattando di lavorare tutti insieme, anche con la sua famiglia, per creare un ambiente che possa permettere a Kimi di dargli il meglio di sé in pista", ha detto il jefe de team.

¿Come hai fatto il Campionato Costruttori al GP d'Ungheria?

Il Gran Premio dell'Ungheria ha significato una dimostrazione di più del dominio della McLaren nel corso del tempo, ma continua ad avere alcune sorprese nel campeonato dai costruttori tra i segnali della vita di Aston Martin.

Nel circuito dell'Hungaroring non c'è alcun margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché le condizioni climatiche generano quattro auto di sicurezza che derivano dal cinco abbandonato dalla carrera.

La Mercedes è riuscita a restare in carriera perché Russell e Antonelli hanno apprezzato la caduta dei piloti della Red Bull en el Hungaroring. Un nuovo inganno è quello che Williams non può sopportare con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

