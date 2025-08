Andrea Kimi Antonelli sarebbe stato il riflesso di Lewis Hamilton come campione del mondo, al meno così come lo piensan dentro la Mercedes.

Toto Wolff, capo squadra, ha risposto all'intervista con Gazzetta dello Sport sulla relazione tra il siete veces campeón del mundo y su piloto italiano: "Creo che los campeones reconocen a los otros campeones.

"E poi Lewis per noi siendo siendo muy importante, è stato un pilastro del nostro team e farà sempre parte della famiglia Mercedes, anche se ora guida per la Ferrari.

"Mi amistad con Lewis se ha mantenido sin cambios. Hablamos a menudo y creo que entiende bien los desafíos a los que se enfrenta Kimi. Creo que es un'experiencia formativa para todos nosotros.

"Non abbiamo mai avuto un ragazzo così giovane in squadra e, in generale, la F.1 non ha mai avuto un ragazzo di dieci anni in una squadra superiore. Stiamo cercando di lavorare tutti insieme, anche con la tua famiglia, per creare un ambiente che possa permettere a Kimi di dare il meglio di sé in pista", ha commentato.

Correlato: La Mercedes ammette il suo errore con Kimi Antonelli: "Lo avevamo detto fin dall'inizio"

¿Come hai fatto il campionato di piloti al GP d'Ungheria?

Il Gran Premio de Ungheria ha corso una strada dove Lando Norris se incontrò Oscar Piastri in una grande battaglia e además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri e Norris furono al comando della grande battaglia della carriera, con il britannico come vincitore e accettando il líder del campeonato. Antonelli, il mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder tornare alla zona de puntos dopo varie carreras.

I piloti spagnoli hanno parlato di un mixta tardivo, perché Alonso tuvo la tua migliore carrera della stagione, ma Carlos Sainz ha terminato molto lejos de la zona de puntos. In quello che ha significato la carriera della Ferrari, con Lewis Hamilton molto attraente per Charles Leclerc, quello che è normale a queste altezze della stagione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato