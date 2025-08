Leclerc PRENDE IN GIRO Russell e questa sua strana abitudine

Durante il Gran Premio d'Ungheria si sono create tensioni tra Charles Leclerc e George Russell.

Il pilota britannico ha espresso in radio il suo disappunto per il modo di guidare del concorrente della Ferrari, sostenendo che quest’ultimo si spostasse durante la frenata.

Nonostante le lamentele provenienti dal pilota della Mercedes, Leclerc ha ricevuto una penalizzazione di soli cinque secondi, senza che ciò influisse sul risultato finale.

Russell sospettava da tempo che ci fossero anomalie nella vettura di Leclerc, forse dovute a un problema al telaio, un aspetto che lo stesso pilota monegasco aveva già segnalato. "Sapevo di essere al limite e non ho molto da aggiungere. Ho percepito l’auto muoversi prima di frenare e, subito dopo, l’ho indirizzata verso l’apice, esattamente come faccio di solito", ha dichiarato Leclerc, minimizzando le critiche del britannico, a cui ha fatto notare che era ormai consuetudine una sua comunicazione così diretta via radio.

I commissari hanno osservato che la vettura di Leclerc si era spostata verso il britannico sia sulla rettilinea che durante la frenata, quasi provocando un contatto. Pur ritenendo entrambi i comportamenti irregolari, è stata scelta una sanzione lieve, poiché Russell è riuscito a superare senza toccare la vettura avversaria.

Durante la gara, il pilota Mercedes aveva già intuito che qualcosa non andava nel modus operandi di Leclerc, che inizialmente aveva dominato il ritmo. Russell insiste nel dire che Leclerc meritava una punizione.

"Sulla rettilinea, raggiunti i 330 km/h, entri in curva al limite di aderenza della tua vettura. Non puoi semplicemente frenare e sterzare per evitare un altro pilota quando hai esaurito quel margine." Alla fine, il britannico ha conquistato il terzo posto, mentre il pilota Ferrari si è classificato quarto dopo aver guidato al comando nelle fasi iniziali della gara.

