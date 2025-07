Quando è stata l'ultima volta che Lewis Hamilton ha vinto una gara di F1?

Ti ricordiamo l'ultima volta che Lewis Hamilton ha conquistato una vittoria in una gara di Formula 1.

Lewis Hamilton ha sorpreso il mondo dello sport lasciando Mercedes per passare alla Ferrari. Molti si aspettavano che questa scelta, dopo aver vinto sei dei suoi sette titoli mondiali con il precedente team, si traducesse in una stagione costellata di podi e vittorie, con addirittura la prospettiva di un ottavo campionato. Tuttavia, a metà stagione del suo debutto con la Scuderia, il pilota britannico non ha ancora raggiunto le ambiziose aspettative riposte in lui.

Con l'avvicinarsi del prossimo Gran Premio di Spa, dove indosserà il caratteristico rosso, Hamilton si trova a fare i conti con l'anniversario della sua ultima vittoria su un circuito lungo, datata al GP del Belgio 2024. Nella gara dello scorso anno, partito dalla terza posizione, aveva preso il comando già al terzo giro. Tuttavia, dopo un pit stop al 27° giro, non è riuscito a riconquistare il vantaggio prima del passaggio della bandiera a scacchi, lasciando spazio a una brillante rimonta da parte del compagno George Russell, che aveva inizialmente superato il britannico.

Successivamente, quando è emerso che il Mercedes di Russell era al di sotto del peso regolamentare, il pilota inglese è stato squalificato, assegnando così la vittoria a Hamilton per la quinta volta a Spa-Francorchamps. Sebbene il pilota non abbia ancora salito sul podio, e ancor meno collezionato una vittoria in un Gran Premio con la Ferrari, all'inizio della stagione 2025 ha mostrato segnali di ripresa.

Pur non essendo riuscito a vincere una gara intera, ha assaporato l'euforia di un successo nella gara sprint del GP di Cina, disputata a marzo, ottenendo così il suo primo trionfo indossando il rosso in appena due weekend di competizioni.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

