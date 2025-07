Lewis Hamilton conferma lo scenario peggiore per la Ferrari

Lewis Hamilton ha confermato che, nella sua stagione d'esordio in Formula 1 con Ferrari, si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua carriera, a seguito dei gravi problemi riscontrati con la vettura del 2025.

Insieme al suo team di ingegneri, il pilota sta lavorando intensamente per garantire che questi disguidi non si ripetano nella macchina prevista per il 2026. Durante la conferenza post-gara su Sky Sports ha dichiarato: "È ancora difficile. Guidare è diventato un compito complicato e poco confortevole, e non intendo ripetere questa esperienza in futuro.

"Sto collaborando con Loic Serra e con tutto il team di fabbrica per far sì che la prossima vettura porti parte del mio DNA e includa le caratteristiche che desidero vedere l'anno prossimo.

"Ho già fatto capire chiaramente cosa non voglio che venga ripreso nella macchina del prossimo anno: la vettura attuale rende la guida estremamente complessa."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

