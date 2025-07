L'impressionante record di Hamilton alla Ferrari

Lewis Hamilton ha stabilito un record con la Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1 che sorprende molti.

Fino ad ora il pilota britannico non ha ancora avuto l'occasione di salire sul podio in nessuna gara con la Scuderia. I media italiani, i tifosi e lo stesso Hamilton ammettono che questa stagione non è stata all’altezza delle aspettative, ma un particolare dato mantiene viva la speranza.

Non è ancora tutto perduto per la Ferrari. Dopo il passaggio dalla McLaren alla Mercedes, a Hamilton sono servite 10 gare per conquistare la sua prima vittoria, nel 2013. Questa esperienza suggerisce che, con il tempo, la situazione potrebbe migliorare e la seconda metà dell'anno potrebbe riservargli risultati decisamente più soddisfacenti.

Hamilton è uno dei due unici piloti nella griglia 2025 a segnare punti in ogni weekend di gara. L’altro protagonista è il leader del campionato, Oscar Piastri.

La prima stagione di Hamilton con la Scuderia potrebbe non aver offerto la sequenza di podi e vittorie che molti si aspettavano. Tuttavia, la sua costanza nel collezionare punti, insieme alla posizione favorevole dei suoi compagni di squadra, promette un futuro più brillante nella seconda metà dell'anno.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

