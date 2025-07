F1 Ferrari Oggi: Hamilton è ancora una volta messo nell'ombra da una leggenda; Se ne va? lancia la Checo Pérez Edition

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 14 luglio 2025 in Formula 1.

F1 leggendaria, Lewis Hamilton ha saputo oltrepassare ogni limite nel mondo delle corse. Con sette titoli mondiali e avendo indossato i colori di tre tra le scuderie più iconiche, la sua carriera rappresenta oggi un vero e proprio modello di eccellenza e determinazione. LEGGI DI PIÙ

Christian Horner si prospetta come un candidato ideale per un ritorno spettacolare in Formula 1, questa volta al timone di Ferrari insieme a Lewis Hamilton, secondo le recenti indiscrezioni diffuse in Italia. LEGGI DI PIÙ

Il campione di Formula 1 Nigel Mansell ha ammesso che, durante la pausa invernale precedente all’arrivo di Lewis Hamilton, la Ferrari ha perso un elemento essenziale. LEGGI DI PIÙ

Checo Pérez dispone di una Ferrari realizzata esclusivamente per lui, un gioiello su quattro ruote che si affianca ad altre vetture di altissimo livello. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato