Hamilton è ancora una volta messo nell'ombra da una leggenda della Ferrari.

F1 leggendaria, Lewis Hamilton ha saputo oltrepassare ogni limite nel mondo delle corse. Con sette titoli mondiali e avendo indossato i colori di tre tra le scuderie più iconiche, la sua carriera rappresenta oggi un vero e proprio modello di eccellenza e determinazione.

La sua fama non si ferma ai circuiti: Hamilton è diventato un volto noto anche al di fuori delle piste, ispirando milioni di appassionati in tutto il mondo.

La sua influenza si estende ben oltre il rettilineo: impegnato come attivista, investitore e imprenditore, il pilota ha saputo diversificare il suo percorso, mettendo in campo progetti innovativi – tra cui alcune iniziative nel mondo vegano – che, insieme ai suoi successi sportivi, hanno contribuito a fargli accumulare un patrimonio superiore a 450 milioni di dollari. In quasi due decenni di carriera, Hamilton ha saputo coniugare il talento in pista con un acuto senso degli affari, guadagnandosi un posto d’onore anche nell’élite finanziaria del motorsport.

Tutto questo è merito non solo della sua abilità in pista, ma anche della sua capacità di saper strizzare il massimo da ogni occasione. Durante i suoi 19 anni in F1, il pilota non ha accumulato soltanto contratti milionari, ma ha costruito una solida reputazione grazie a una serie di progetti extra-sportivi che rafforzano ulteriormente il suo status da superstar.

Il successo di Lewis Hamilton gli permette di godere dei lussi della vita

In che posizione si trova Hamilton nella classifica dei milionario della F1?

Nonostante la sua fama mondiale, l’influenza nel campo della moda e collaborazioni economiche sempre più vantaggiose, Hamilton non guida la classifica dei patrimoni nella Formula 1. Il primato è detenuto da Michael Schumacher – anch’egli sette volte campione – il cui patrimonio supera i 600 milioni di dollari, mentre Hamilton si conferma al secondo posto. I due campioni hanno spesso incrociato i propri percorsi professionali, lasciando un segno indelebile grazie alle esperienze con team leggendari come Mercedes e Ferrari.

Il pilota britannico ha debuttato in F1 con la McLaren nel 2007 e, dopo una stagione da vero novellino, ha sottoscritto un contratto da 48 milioni di dollari che lo vincolava fino al 2012. Nel 2013 si è trasferito agli Silver Arrows e, conquistando un nuovo titolo mondiale, ha ottenuto un significativo aumento che ha fatto lievitare il valore del suo accordo con Mercedes a quasi 135 milioni. Dopo il quarto titolo nel 2017, Hamilton ha rinnovato il contratto con la squadra per le stagioni 2019 e 2020, con un ingaggio annuo stimato intorno ai 53 milioni, per poi estendere ulteriormente l’impegno con proroghe biennali nel 2021 e nel 2023.

Nel 2024, il mondo del motorsport è rimasto sorpreso dal suo annunciato passaggio da Mercedes alla Ferrari, un cambio che segna una svolta decisiva nella sua carriera. Secondo varie fonti, il primo contratto con la Scuderia prevede un compenso annuo di circa 60 milioni di dollari, esclusi eventuali bonus legati alle prestazioni.

Lewis Hamilton è il secondo pilota più ricco della storia della F1

