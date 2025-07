Le ultime novità sulla partnership Ferrari-Hamilton-Horner

Christian Horner si prospetta come un candidato ideale per un ritorno spettacolare in Formula 1, questa volta al timone di Ferrari insieme a Lewis Hamilton, secondo le recenti indiscrezioni diffuse in Italia.

Dopo l’inaspettata separazione da Red Bull, dove ha guidato il team per vent’anni, il nome di Horner è al centro di molte speculazioni. Il suo possibile arrivo in squadre come Ferrari e Alpine è stato ipotizzato, soprattutto dopo una stagione 2025 deludente sotto la guida di Fred Vasseur, che finora non è riuscito a porre fine al digiuno di titoli del Cavallino Rampante, in corso dal 2008.

Infatti, dalla fine della stagione 2024 Ferrari ha perso terreno a favore della McLaren, che ora conduce il campionato costruttori con un impressionante distacco di 238 punti, segnando un netto calo di competitività per la Scuderia.

Nonostante fino al 2022 vi fosse interesse da parte della Ferrari nel reclutare Horner, la passione per l’ex direttore della Red Bull sembra essersi affievolita, lasciando da parte l’idea di formare una squadra stellare insieme a Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Correlato: Stanco della Ferrari? Hamilton ACCETTA che gli manca la Mercedes

Potrebbe Horner diventare il responsabile della F1 in Ferrari e guidare Hamilton?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il marcato disinteresse di Ferrari verso Horner – figura chiave nella trasformazione della Red Bull in una squadra vincente con otto titoli piloti e sei costruttori – è dovuto anche ai possibili problemi al di fuori della pista. L’ex direttore avrebbe avuto diverbi con Max Verstappen e il suo entourage, incluso il padre Jos, e si sarebbero generati contrasti anche con il consulente della Red Bull, Helmut Marko. Inoltre, il pilota è stato coinvolto in un’indagine interna per un presunto comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente, accusa dalla quale è stato poi assolto dopo un’approfondita revisione.

Nel frattempo, Ferrari si prepara al prossimo Gran Premio del Belgio, puntando a capitalizzare un possibile miglioramento di performance da parte di Hamilton, il quale ha offerto una prestazione di rilievo a Silverstone. Nel Gran Premio di Gran Bretagna, Hamilton si è classificato quarto davanti al pubblico di casa, registrando il miglior risultato ottenuto finora con la Scuderia.

Charles Leclerc, che ha incontrato difficoltà a Silverstone, cercherà invece di riscattarsi ad Spa. Negli ultimi sei Gran Premi disputati in Belgio, tre gare sono state vinte da Hamilton o Leclerc, inclusa la vittoria dello scorso anno di Hamilton, realizzata allora con la Mercedes e che rimane il suo successo più recente in un Gran Premio.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato