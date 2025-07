Sostiene che la Ferrari ha perso qualcosa di IMPORTANTE dopo l'arrivo di Hamilton.

Il campione di Formula 1 Nigel Mansell ha ammesso che, durante la pausa invernale precedente all’arrivo di Lewis Hamilton, la Ferrari ha perso un elemento essenziale.

Hamilton ha infatti scelto di lasciare la Mercedes nel 2024, dopo ben 12 anni con le Silver Arrows, durante i quali ha conquistato sei dei sette titoli mondiali.

Dopo un periodo di risultati deludenti compreso tra il 2021 e il 2024, il pilota britannico cercava nuova linfa all’interno della Scuderia, ma a metà stagione del 2025 il 40enne non è ancora riuscito a raggiungere il podio a guidare la leggendaria monoposto rossa.

Mansell, che ha corso per due stagioni in Ferrari nel 1989 e nel 1990, tornò al suo storico team Williams nel 1991 e 1992, annata in cui conquistò il titolo mondiale. Questo fine settimana il trionfatore del 1992 si è fatto notare al rinomato Goodwood Estate, durante il Festival of Speed 2025, condividendo la manifestazione con una lista di campioni d’altri tempi.

Nigel Mansell ha elogiato in numerose occasioni il successo del suo connazionale e campione mondiale Lewis Hamilton

Mansell auspica una rinascita per Ferrari

Al Goodwood Festival of Speed Mansell ha incantato il pubblico alla guida della sua FW14B, l’auto che gli aveva assicurato il titolo, affiancata da una FW11 recentemente restaurata, in un omaggio alla ricca storia della Formula 1. Durante il suo intervento gli è stato chiesto di commentare il passaggio di Hamilton alla Ferrari e il campione ha risposto con sincerità:

"Penso sia fantastico, perché in un solo anno lui ha raggiunto traguardi che a me sono serviti dieci anni. Tuttavia, Lewis è un campione mondiale eccezionale e gli auguro il meglio insieme alla Ferrari. Mi piacerebbe solo ritrovare in Ferrari quella grinta e quel livello dell’anno scorso: dovrebbero dominare, ma in questo inverno hanno perso quel tocco speciale."

Infatti, la stagione scorsa sembrava aver regalato alla Ferrari un vantaggio concreto, quando il predecessore di Hamilton, Carlos Sainz, aveva portato il rosso all’onore del podio per tre volte insieme a Charles Leclerc. Tale prestazione supera di tre volte i doppi podi ottenuti dall’attuale coppia di piloti, la cui unica vera dimostrazione di potenziale nella stagione d’esordio è stata la vittoria di Hamilton nella gara sprint in Cina.

Inoltre, Hamilton ha già lo sguardo rivolto al 2026. Il pilota ha recentemente dichiarato che, forse, l’unico aspetto positivo del periodo difficile della Scuderia è rappresentato dalla chiarezza su ciò che non vuole per l’auto della prossima stagione, un veicolo che, a suo avviso, saprà riflettere ancor di più il suo “DNA”.

