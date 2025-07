Sui social media compaiono immagini vergognose di Lewis Hamilton

Nuove immagini pubblicate sui social media mostrano il sette volte campione Lewis Hamilton coinvolto in un imbarazzante scontro durante il Gran Premio di Gran Bretagna.

Hamilton è stato visto correre per raggiungere la griglia di partenza in tempo per l'inno nazionale lo scorso fine settimana, proprio mentre il comico Jack Whitehall si metteva sulla sua strada.

I due sono rimasti coinvolti in uno scontro e, poco dopo, Hamilton ha allungato la mano per toccare la spalla di Whitehall, cercando di scusarsi per l'imbarazzante scontro, lasciando il comico visibilmente imbarazzato.

Il pilota si è affrettato a seguire l'inno nazionale e quindi evitare una multa FIA, sebbene la F1 abbia deciso di dare una svolta ironica alla situazione. In un video rieditato, è stata aggiunta una grafica che simula una penalità.

Nel video aggiornato, l'organizzazione assegna a Whitehall una propria penalità, decretando "una penalità di 10 secondi per aver causato una collisione".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

