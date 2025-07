La Ferrari chiarisce la più grande controversia tra Hamilton e Leclerc

La Ferrari ha chiarito la più grande controversia scoppiata di recente tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Il team principal Jerome D'Ambrosio ha risposto alla domanda di AutoRacer.it sulla possibilità di dare la preferenza a un pilota specifico durante lo sviluppo della vettura: "Affermare 'questa vettura è stata costruita attorno a questo pilota' non è corretto.

"La vettura è sempre progettata per estrarre il massimo potenziale e raggiungere la massima efficienza aerodinamica. Sì, Loïc ha una lunga storia con Lewis dai tempi della Mercedes, il che semplifica la comunicazione.

Ma Loïc ha anche un rapporto molto stretto con Charles. In questo momento si tratta sicuramente di ottenere il massimo dalla vettura; c'è una certa necessità in termini di equilibrio.

Charles si è orientato verso una vettura leggermente più sovrasterzante in alcune gare e ha funzionato bene; Lewis si è mosso in quella direzione di recente e sta facendo funzionare le cose.

Alla fine, penso che sia un aspetto dei regolamenti attuali. Vediamo molto nervosismo all'ingresso in pista, e credo che sia dovuto ai regolamenti e ai loro limiti in termini di prestazioni. È un dato di fatto; penso che le vetture siano nervose e i piloti debbano essere in grado di gestirle in una certa misura, ha osservato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

