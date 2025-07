Kimi Antonelli Oggi: Verstappen sarebbe la rovina dell'italiano; Montoya confessa il dilemma della Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti di lunedì 7° luglio 2025 in Formula 1.

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha lanciato un segnale sul progetto che la Mercedes potrebbe mettere in campo per il 2026, qualora Max Verstappen decida di unirsi alle Silver Arrows. La grande domanda è: chi affiancherà il fuoriclasse, George Russell o Andrea Kimi Antonelli? LEGGI DI PIÙ

Helmut Marko conosce bene le voci che circolano sulla possibile entrata di Max Verstappen in Mercedes e per questo ha rilanciato un chiaro consiglio riguardo a Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Regno Unito ha regalato una gara intensa e ricca di emozioni, dove Lando Norris e Oscar Piastri hanno offerto uno spettacolo imperdibile. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Regno Unito ha confermato la supremazia della McLaren in una stagione ricca di colpi di scena, mentre il campionato costruttori continua a riservare sorprese grazie ai segnali di ripresa della Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato