Il grande dilemma della Mercedes con Antonelli

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha lanciato un segnale sul progetto che la Mercedes potrebbe mettere in campo per il 2026, qualora Max Verstappen decida di unirsi alle Silver Arrows. La grande domanda è: chi affiancherà il fuoriclasse, George Russell o Andrea Kimi Antonelli?

In un’intervista rilasciata a BettingLounge.co.uk, Montoya ha spiegato come Toto Wolff e la dirigenza Mercedes abbiano tracciato una linea strategica ben precisa per il futuro.

Secondo il suo punto di vista, l’intento è assicurarsi Max; infatti, al momento giusto, se il pilota dovesse lasciare la Red Bull, la Mercedes glielo offrirebbe con un contratto che gli garantirebbe la prima opzione per il trasferimento. In questo modo, non appena si aprirà la possibilità, Verstappen verrebbe ingaggiato e, grazie al cambio di motore e alla nuova stagione di sfide, il team potrebbe contare su di lui già dal 2027.

Correlato: Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Mercedes mette Antonelli sotto pressione

Montoya sottolinea che la casa tedesca sta dimostrando grande flessibilità per quanto riguarda il contratto proposto ad Antonelli. Con l’arrivo di Verstappen, Wolff dovrà decidere se puntare su George Russell con un impegno a lungo termine oppure continuare a scommettere su Kimi.

La questione, insomma, ruota attorno a una scelta strategica decisiva, legata in ultima analisi alla visione di Toto. Va inoltre ricordato che Mercedes ha già assicurato ad Antonelli un contratto rinnovabile annualmente, lasciando poco margine di manovra.

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/2afac327925044e37c1e63c1e44d578b283aa529.jpg][][][2]}

Montoya evidenzia poi come il team preferirebbe mantenere per Russell la stessa flessibilità contrattuale prevista per Antonelli. Resta da vedere se, offrendo a George un contratto annuale con possibilità di proroga, il pilota accetterebbe l’offerta. Dopo aver dimostrato un’ottima forma in gara, è possibile che la Red Bull tenti di fare lo stesso per impedirne la perdita.

In tal caso, se la Mercedes punta a convincere Verstappen, si troverebbe costretta a replicare la strategia, offrendo a Russell un contratto triennale fin dal prossimo anno. Con una vettura competitiva e una formazione di piloti di altissimo livello, il vero dilemma diventerebbe una sfida per la concorrenza di Red Bull.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato