Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Lewis Hamilton ha rilasciato un messaggio che sancisce il suo futuro alla Ferrari per la stagione 2026 di Formula 1.

In dichiarazioni pubblicate da Adam Cooper, il sette volte campione del mondo ha rivelato i suoi piani con la Scuderia, in seguito alle voci di un suo imminente abbandono del team italiano: "Dovremmo concentrarci completamente sullo sviluppo della vettura del prossimo anno al più presto, o il prima possibile.

"Sono sicuro che tutti i team lo stiano già facendo. So che la Mercedes è già concentrata sul prossimo anno. La chiave sarà sviluppare quel motore, assicurandoci di avere la giusta filosofia per il prossimo anno, in termini di sospensioni e tutto il resto.

"E sto cercando di lavorare con gli ingegneri per assicurarmi che risolviamo alcuni dei problemi di questa vettura, perché ce ne sono alcuni che devono essere risolti", ha rivelato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

