La GRANDE SORPRESA della Ferrari per Hamilton al GP di Gran Bretagna

Lewis Hamilton attende una grande sorpresa al prossimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Secondo Motorsport.it, la scuderia italiana ha un piano in mente per la gara di casa del sette volte campione del mondo: "La Ferrari guarda a Silverstone con grande attenzione: ci sarà la possibilità di estrarre dal setup della vettura un potenziale maggiore non espresso al Red Bull Ring.

"Ma la gara britannica diventa cruciale in vista di Spa-Francorchamps, dove la SF-25 sarà dotata della nuova sospensione posteriore. Per questo motivo, in Ungheria dovrebbe arrivare una seconda evoluzione del movimento centrale.

"Ciò renderà la 'scatola' rossa meno influenzata dalle variazioni di carico improvvise, grazie a un aumento della deportanza aerodinamica utile per stabilizzare l'SF-25", hanno riferito.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

