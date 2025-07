La mossa che potrebbe DISTRUGGERE la carriera di Antonelli

Helmut Marko conosce bene le voci che circolano sulla possibile entrata di Max Verstappen in Mercedes e per questo ha rilanciato un chiaro consiglio riguardo a Andrea Kimi Antonelli.

Pur notando un atteggiamento sereno da parte dell’austriaco nei confronti di un eventuale passaggio, Marko ha sottolineato che, nel caso – e se davvero dovesse concretizzarsi – Mercedes non dovrebbe schierare Verstappen accanto ad Antonelli. Il dirigente ritiene che sia opportuno evitare di accostare il giovane talento a un campione collaudato, al fine di non crearne una dinamica competitiva sbilanciata sin dall’inizio.

In passato Wolff, a capo del team Mercedes, aveva già espresso rimpianto per aver ingaggiato Verstappen, visto che ormai il pilota si è affermato come pluricampione mondiale e come il migliore del circuito.

Adesso, la strategia di Wolff punta sul promettente potenziale di Antonelli, il quale, nonostante sia giovane, deve ancora dimostrare il proprio valore nel corso della stagione. Attualmente il pilota italiano occupa la settima posizione nella classifica mondiale, distanziandosi notevolmente dal compagno George Russell.

Secondo Marko, la soluzione più saggia è lasciare spazio alla maturazione del giovane e consentirgli di guadagnare velocità, evitando di paragonarlo direttamente a un protagonista di livello internazionale come Verstappen.

Correlato: Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Marko ritiene errato accoppiare Verstappen e Antonelli

Da settimane i media del settore riportano il possibile scenario in cui Verstappen, a conclusione della stagione, possa vestire i colori della scuderia Mercedes.

Attualmente, sia Russell che Antonelli hanno contratti prossimi alla scadenza con il team tedesco, anche se la maggior parte delle speculazioni vede in Russell il sostituto ideale, lasciando così aprirsi un varco per l’astro di Red Bull. In quest’ottica, il prospetto vedrebbe Verstappen come nuovo compagno di squadra di Antonelli.

Marko ha prontamente lanciato un avvertimento a Wolff, affermando che "di fronte a Max, tutti appaiono in ombra". Inoltre, il dirigente di Graz ha dichiarato ad Auto Motor und Sport che Verstappen potrebbe essere presentato troppo presto, considerando che il pilota è ancora al suo secondo anno di carriera professionale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato