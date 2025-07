Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP di Gran Bretagna.

Il Gran Premio del Regno Unito ha regalato una gara intensa e ricca di emozioni, dove Lando Norris e Oscar Piastri hanno offerto uno spettacolo imperdibile.

I due piloti si sono sfidati con determinazione e abilità sulla pista: Norris, in netta prevalenza, ha messo in crisi il leader del campionato, mentre Piastri ha dimostrato grande cuore in pista. Anche le retrovie hanno visto combattimenti accesi, contribuendo a rendere l’evento una vera festa per gli appassionati di Formula 1.

Il giovane Antonelli, considerato il migliore debuttante di questa stagione, ha vissuto una giornata amara dovuto al suo ritiro dopo un contatto con Hadjar. I piloti spagnoli hanno avuto prestazioni altalenanti, con Fernando Alonso che è riuscito ad aggiungere punti preziosi alla sua campagna, mentre Carlos Sainz non è riuscito a finire in zona punti. Sul fronte Ferrari, Lewis Hamilton ha finalmente dominato la gara, lasciando indietro Charles Leclerc e regalando un segnale forte per le prossime sfide in pista.

Come procede il Campionato Piloti F1 2025?

1. Óscar Piastri – 234 punti

2. Lando Norris – 226 punti

3. Max Verstappen – 165 punti

4. George Russell – 147 punti

5. Charles Leclerc – 119 punti

6. Lewis Hamilton – 103 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 46 punti

9. Nico Hülkenberg – 37 punti

10. Esteban Ocon – 23 punti

11. Isack Hadjar – 21 punti

12. Lance Stroll – 20 punti

13. Pierre Gasly – 19 punti

14. Fernando Alonso – 16 punti

15. Carlos Sainz – 13 punti

16. Liam Lawson – 12 punti

17. Yuki Tsunoda – 10 punti

18. Oliver Bearman – 6 punti

19. Gabriel Bortoleto – 4 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

