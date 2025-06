ULTIMA ORA: la Ferrari rivela il PEGGIORE per Charles Leclerc dopo l'incidente!

Charles Leclerc sarà costretto a saltare la seconda sessione di prove di venerdì, a seguito di un incidente verificatosi durante la FP1.

Durante la prima sessione il pilota monegasco ha perso il controllo all’avvicinarsi della curva 3 del Circuit Gilles Villeneuve, sbattendosi contro le barriere sbattuto contro le barriere e causando danni ingenti al lato sinistro della sua monoposto.

Di conseguenza, la Ferrari non è riuscita a riparare il bolide in tempo per la FP2, costringendo il pilota a partecipare a sole 15 minuti di prove, rispetto alle due ore a disposizione degli altri 19 concorrenti, in vista della ultima sessione di sabato antecedente alla combattuta qualificazione.

Il direttore della scuderia Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato la vicenda poco prima dell’inizio della FP2: "Usciti dal garage, abbiamo temuto che il telaio fosse compromesso e che la vettura non rispettasse le normative per partecipare alla sessione.

Era necessario effettuare ulteriori controlli per accertarci della fattibilità delle riparazioni". La situazione lascia intendere che Leclerc abbia un impegno ridotto nelle prove, il che potrebbe avere ripercussioni sulla sua preparazione per la qualificazione del weekend.

Com'è la classifica costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nel campionato costruttori dopo i segnali di risveglio da parte della Ferrari.

Sul circuito di Montmeló non c’è stato molto margine di manovra per i piloti, dato che il layout della pista non consente molti sorpassi chiari, ma alcuni hanno comunque attaccato a fondo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, dato che Antonelli ha dovuto ritirarsi e Verstappen ha perso la testa nel finale, finendo per essere penalizzato. I team che hanno saputo approfittarne al meglio sono stati Ferrari e Sauber.

Una gradita sorpresa è che Racing Bulls continua a mantenere Hadjar costantemente in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

