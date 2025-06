VIDEO: La stella della Ferrari si schianta con la sua auto in Canada

Uno dei piloti di punta della Ferrari ha subito un incidente durante la prima sessione libera del Gran Premio del Canada.

Charles Leclerc, infatti, ha forzato l'arresto anticipato dei lavori dopo aver toccato il muro con la gomma sinistra, perdendo così il controllo della monoposto. La vettura, con la direzione completamente compromessa, si è trovata bloccata subito dopo il Muro dei Campioni, uno dei tratti più insidiosi del circuito di Melbourne, dove è abbastanza frequente assistere a incidenti durante le sessioni.

🚨 | THE MOMENT CHARLES LECLERC HIT THE WALL! #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/7gXRapQOHq — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) June 13, 2025

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

