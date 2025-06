URGENTE: Hamilton è pronto al PEGGIO se la Ferrari non migliorerà le sue prestazioni

Un ex pilota di Formula 1 ha recentemente avvertito che Lewis Hamilton potrebbe valutare il ritiro se la Ferrari non riuscisse a migliorare rapidamente le prestazioni della vettura.

In un'intervista a Plejmo, Derek Warwick, ex pilota e attuale commissario della FIA, ha spiegato come Hamilton fatichi non solo ad adattarsi al nuovo bolide, ma anche a integrarsi nell'intero sistema del team, dalle analisi tecniche alle modalità di comunicazione.

Se le condizioni rimarranno invariate, il sette volte campione starebbe già considerando l’ipotesi di abbandonare la competizione. La tanto attesa mossa di Hamilton verso la Scuderia non ha comunque tradotto il trasferimento in una concreta possibilità di lottare per un ottavo titolo mondiale.

Attualmente, il campione si trova a 23 punti dal compagno Charles Leclerc nella classifica piloti, evidenziando le difficoltà nell’adattarsi completamente alle dinamiche interne di un team di tradizione e ambizione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

