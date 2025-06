Svelato il pacchetto di Hamilton per il GP di Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas 2025 introdurrà una novità che vede come protagonista il leggendario Lewis Hamilton. La terza edizione dell’evento, in programma per novembre, invita gli appassionati a fare in fretta per assicurarsi il biglietto e vivere un’esperienza davvero irripetibile.

Dal 5 al 19 giugno, acquistando il biglietto per la gara si potrà partecipare a un sorteggio per ottenere un upgrade nell’area esclusiva del Paddock Club Rooftop, oltre a usufruire di un pacchetto speciale dedicato ad Hamilton. Il pacchetto a Las Vegas include oltre 44 gadget ufficiali e l’accesso a una terrazza privilegiata da cui ammirare le curve 1-4 e la curva 17.

I partecipanti potranno inoltre gustare proposte gastronomiche di alta qualità, visitare la pit lane, incontrare i piloti e assistere a interviste e momenti di intrattenimento dal vivo.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: il futuro di Kimi Antonelli alla Mercedes si sta definendo!

Riusciranno Hamilton e Ferrari a tornare in forma in tempo per Las Vegas?

Si spera che i tifosi di Hamilton abbiano motivo di gioia al Gran Premio di Las Vegas, nonostante il campione abbia mostrato delle lacune nelle ultime tre gare. Mentre il compagno di squadra Charles Leclerc si è distinto con due podi consecutivi a Montecarlo e in Spagna, Hamilton è stato superato a Barcellona dal Sauber di Nico Hulkenberg, con un ritardo di circa 50 secondi a Montecarlo.

Le prestazioni di Hamilton in Ferrari generano perplessità sia in lui che tra gli addetti ai lavori, soprattutto per il divario di ritmo rispetto a Leclerc emerso dopo Barcellona. È inoltre emerso che il pilota potrebbe aver affrontato una stagione complicata anche con la vecchia compagine Mercedes, la quale aveva già messo in discussione la propria affidabilità a causa di problemi al motore nel Gran Premio di Spagna.

Una vittoria nella gara sprint in Cina ha fatto intravedere il vecchio Hamilton, ma il campione potrebbe dover considerare il 2025 come un anno di aggiustamenti, prima di rimettersi seriamente in corsa per il titolo insieme alla Scuderia.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato