F1 Ferrari Oggi: Hamilton potrebbe essere sulla strada del RITIRARSI; L'aggiornamento su Schumacher rattrista i fan

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Martedì 10 giugno 2025 in Formula 1.

Michael Schumacher, 56 anni, è scomparso dai riflettori sin dal tragico incidente sciistico del 2013. La sua famiglia ha deciso di tenerlo lontano dai media e, da allora, rilascia pochissime informazioni sulla sua salute. LEGGI DI PIÙ

Lando Norris si è schierato in difesa di Lewis Hamilton, dopo che le critiche rivolte al campione di Formula 1 – ora in Ferrari – non si sono fatte attendere. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha catturato l’attenzione dei social con un gesto inaspettato: ha smesso di seguire ogni account sul suo profilo, inclusi nomi prestigiosi come Ferrari e persino il suo fedele Roscoe. LEGGI DI PIÙ

Il commissario FIA Derek Warwick sospetta che se l'avventura di Lewis Hamilton in Ferrari non prenderà presto una piega positiva, il sette volte campione del mondo potrebbe essere sul punto di concludere la sua carriera in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

