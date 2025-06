PERICOLO: Lewis Hamilton potrebbe essere sulla strada del RITIRARSI

Il commissario FIA Derek Warwick sospetta che se l'avventura di Lewis Hamilton in Ferrari non prenderà presto una piega positiva, il sette volte campione del mondo potrebbe essere sul punto di concludere la sua carriera in Formula 1.

"Non capisco davvero perché Lewis Hamilton non riesca ad adattarsi alla Ferrari. Abbiamo tutti visto il suo ingaggio come un'opportunità eccezionale per conquistare l'ottavo titolo mondiale, ma la macchina al momento non gli si addice.

"Molti critici potrebbero pensare che, essendo un sette volte campione con 105 vittorie in Gran Premi, dovrebbe integrarsi rapidamente. Charles ci è riuscito, ma per qualche motivo Hamilton fatica a trovare il suo ritmo.

"Penso che sottovaluti, e persino Hamilton sottovaluta, quanto sia difficile integrarsi in un nuovo team: impararne i sistemi, le riunioni post-gara e come esprimere ciò di cui si ha bisogno e viceversa.

"Forse l'elemento più complesso della vettura è il volante, che consente così tante impostazioni. Forse non l'ha ancora padroneggiato del tutto. Voglio vedere Lewis vincere gare e lottare per il campionato? Certo, se lo merita, e anche un ottavo titolo. Ma non sarà quest'anno. E se le cose continuano così, immagino che stia già pensando al ritiro", ha commentato.

