Hamilton ESPLODE contro gli sprechi della FIA

Lewis Hamilton ha duramente criticato la FIA dopo la modifica del regolamento sui flexi-wings, che non ha prodotto gli effetti sperati. Il sette volte campione mondiale ha definito l’intervento un vero e proprio "spreco di denaro" e ha osservato che, a partire dal Gran Premio di Spagna, i cambiamenti in pista sono praticamente nulli.

Negli ultimi mesi, i flexi-wings sono stati al centro di un acceso dibattito: alcuni team hanno cercato di sfruttare la maggiore flessibilità degli spoiler anteriori, tanto da alimentare le voci di un possibile vantaggio anche per la McLaren.

Nonostante questi componenti abbiano superato con successo i test statici della federazione automobilistica, la FIA ha deciso di inasprire le norme per limitare la flessione durante le gare. In Spagna è stata applicata la nuova regolamentazione, ma i miglioramenti promessi non si sono materializzati: gli spoiler continuano a piegarsi, preservando il vantaggio per chi riesce a impiegarli a proprio favore. Hamilton si è dettato critico, lamentando l’impiego inefficace delle risorse, poiché i soldi spesi per aggiornare le vetture secondo le nuove regole avrebbero potuto essere meglio investiti.

Aggiustamenti sui flexi-wings: "Letteralmente, niente è cambiato"

Dopo il Gran Premio in Spagna, il pilota ha concluso che la modifica del regolamento non ha avuto un impatto reale sulle prestazioni in pista. Sebbene i test abbiano evidenziato una leggera riduzione nella flessione degli spoiler, in gara il vantaggio persiste, soprattutto per la McLaren.

"Non è cambiato nulla. È stato uno spreco di denaro per tutti, dato che ogni team ha dovuto investire in nuovi componenti per adeguarsi alle norme", ha dichiarato Hamilton. Il pilota Ferrari ha espresso il suo disappunto, sottolineando che l’investimento ingente di risorse non ha portato a miglioramenti significativi, privando la competizione di potenziali innovazioni utili.

