L'aggiornamento su Michael Schumacher rattrista i fan

Michael Schumacher, 56 anni, è scomparso dai riflettori sin dal tragico incidente sciistico del 2013. La sua famiglia ha deciso di tenerlo lontano dai media e, da allora, rilascia pochissime informazioni sulla sua salute.

Occasionalmente però emergono nuovi dettagli: recentemente, il giornalista Craig Scarborough ha dichiarato di aver parlato con una persona molto vicina alla leggenda della Formula 1, alimentando ulteriori speculazioni tra i tifosi.

A fine 2013, durante una vacanza nelle Alpi francesi, un fatale imprevisto cambiò per sempre la sua esistenza. Mentre si godeva lo sci accanto ai suoi cari, Schumacher subì una caduta che fece sì che la sua testa colpisse una roccia, provocandogli gravi lesioni cerebrali. Immediatamente trasportato in ospedale, quell’incidente segnò l’inizio di un lungo periodo di silenzio pubblico per il sette volte campione del mondo.

Il destino segnato dall'incidente

Il 29 dicembre 2013, a Méribel, il casco che indossava non riuscì a proteggerlo: nonostante lo avesse, l’impatto ne fece rompersi la struttura, consentendo a un violento colpo di arrecargli un danno cerebrale severo. Subito ricoverato a Grenoble, gli fu diagnosticato un trauma cranico e fu indotto un coma terapeutico. A giugno 2014, il suo manager annunciò l’uscita dal coma e il trasferimento dall’ospedale di Grenoble a Losanna, dove Schumacher trascorse alcuni mesi prima di tornare in Svizzera per proseguire la sua lunga riabilitazione.

Michael Schumacher era appassionato di sci

Da allora, la famiglia ha tenuto un profilo estremamente basso riguardo alle condizioni dell’ex campione. Nel settembre 2016, un legale di famiglia aveva riferito che Schumacher non era più in grado di camminare o stare in piedi da solo, senza fornire ulteriori dettagli. Tre anni dopo si apprese del suo trasferimento a Parigi per un intervento con cellule staminali. Alcuni amici intimi, come l’ex presidente della FIA Jean Todt, hanno condiviso occasionalmente qualche informazione, mantenendo comunque il mistero sulla sua attuale situazione.

Jean Todt afferma di vedere regolarmente Michael Schumacher

Ulteriori dettagli provengono da Craig Scarborough, giornalista veterano con oltre 25 anni di esperienza in pista e che in passato ha potuto conversare diverse volte con Schumacher. Secondo le sue parole, una fonte molto vicina al pilota ha lasciato intendere in modo ormai definitivo che i fan non potranno più vedere dal vivo la leggenda della Formula 1. "Ho parlato con qualcuno estremamente vicino a lui che mi ha detto che non sentiremo più nulla", ha rivelato Scarborough a The Sun.

