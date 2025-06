Norris difende Hamilton dopo le domande sulla sua carriera

Lando Norris si è schierato in difesa di Lewis Hamilton, dopo che le critiche rivolte al campione di Formula 1 – ora in Ferrari – non si sono fatte attendere.

Il cambio di scuderia, infatti, non è riuscito a trasformare il 40enne in un vero contendente al titolo, in quanto le sue performance recenti, a confronto con quelle di Charles Leclerc, hanno acceso il dibattito a Barcellona. Persino Nico Rosberg, ex compagno in Mercedes, ha espresso perplessità durante una trasmissione su Sky, domandandosi se l’età possa ormai incidere negativamente sulle prestazioni di Hamilton.

Dopo il Gran Premio di Spagna, il sette volte campione ha definito la sua prestazione “terribile”, rilasciando un’intervista post-gara intrisa di delusione, mentre i rivali di McLaren celebravano una doppietta. Nonostante la rivalità in pista, Hamilton continua a contare sul sostegno incondizionato di compagni come Lando Norris e Oscar Piastri, due volti della McLaren che hanno più volte dichiarato di ammirare il campione fin dagli inizi della loro carriera in Formula 1.

Il sostegno delle stelle di McLaren spinge Hamilton

Hamilton non è soltanto il pilota più vincente nella storia della Formula 1, ma rappresenta anche un punto di riferimento sociale grazie al suo impegno fuori pista. La sua fondazione Mission 44 ha recentemente presentato alcune proposte al governo britannico per promuovere l’inclusione e riformare il sistema educativo, in risposta ai preoccupanti tassi di esclusione e sospensione nelle scuole.

Il pilota ha inoltre incontrato il Primo Ministro Keir Starmer al 10 Downing Street, raccontando le sue esperienze personali e sottolineando come il sistema scolastico lo abbia “deluso”. Lando Norris ha poi evidenziato che i successi di Hamilton al di là della pista sono magnifici quanto i suoi risultati in gara, dichiarando: “Sette titoli mondiali e oltre cento vittorie: se nella mia carriera dovessi raggiungere una simile impresa, sarei estremamente soddisfatto.”

