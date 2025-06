F1 Ferrari Oggi: Hamilton ESPLODE contro gli sprechi della FIA; Rivela il brutale processo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 9 giugno 2025 in Formula 1.

Un ex pilota di Formula 1 ha espresso una valutazione fortemente pessimistica sul futuro di Lewis Hamilton in Ferrari, affermando che il sette volte campione del mondo sembra aver completamente smarrito la sua direzione. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha esortato i tifosi a non giudicare prematuramente il suo percorso in Ferrari, invitandoli a concedergli più tempo per dimostrare il suo valore. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha scherzato affermando che le preferenze musicali di Lewis Hamilton sono state la vera ragione per cui il campione, sette volte vincitore del mondiale, ha dovuto lasciare la Mercedes l'anno scorso. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha duramente criticato la FIA dopo la modifica del regolamento sui flexi-wings, che non ha prodotto gli effetti sperati. LEGGI DI PIÙ

