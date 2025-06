Russell rivela il VERO motivo per cui Hamilton ha lasciato la Mercedes

George Russell ha scherzato affermando che le preferenze musicali di Lewis Hamilton sono state la vera ragione per cui il campione, sette volte vincitore del mondiale, ha dovuto lasciare la Mercedes l'anno scorso.

Alla fine del 2024, Hamilton ha abbandonato il team di Brackley dopo dodici stagioni di grandi successi per realizzare il sogno d’infanzia di correre per la Ferrari e lottare per un ottavo titolo mondiale. Tuttavia, il suo debutto in Maranello non ha soddisfatto le aspettative, mentre Russell ha scalato il podio in quattro occasioni nel 2025, passando avanti a Hamilton con un vantaggio di 40 punti.

Nonostante in Mercedes si pensasse che Russell e Hamilton condividessero un forte legame e un reciproco rispetto, il pilota ha lasciato trapelare un commento pungente durante un’intervista sul canale YouTube della F1. “Grande allerta”, ha dichiarato Russell con tono sicuro, riferendosi al volume eccessivo della musica ascoltata da alcuni compagni, affermando: “L’ho sopportata per tre anni. In realtà, è proprio per questo motivo che Lewis ha dovuto andarsene: la musica era troppo alta”. Un’osservazione che ha sorpreso non pochi addetti ai lavori, contribuendo a rinnovare il dibattito interno al team.

Russell si allontana dal successo di Hamilton

Quando Russell è giunto in Mercedes, il team aveva appena conquistato otto titoli consecutivi nel campionato dei costruttori, mentre Hamilton aveva vinto il titolo piloti in sei delle ultime otto stagioni. Questo ha reso la formazione britannica estremamente promettente in vista della stagione 2022, innescando un clima di grande fiducia tra i tifosi che speravano in un ulteriore incremento di prestigio sia costruttivo che pilotistico. Le aspettative erano altissime e il futuro sembrava radioso per il team, promettendo grandi soddisfazioni.

Russell ha ottenuto tre vittorie in gare con la Mercedes, superando così le due vittorie che Hamilton aveva registrato durante le stagioni in cui hanno condiviso la scuderia. Ora, con i due piloti che hanno preso strade diverse, entrambi puntano a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nel 2025 e negli anni a venire, soprattutto alla luce delle nuove regolamentazioni che potrebbero favorire i loro team incrementando le possibilità di competere per il titolo mondiale. Questa evoluzione normativa alimenta le speranze di un ritorno in gloria per entrambe le scuderie.

