Hamilton ha perso in Ferrari e la sua dura realtà viene alla luce

Un ex pilota di Formula 1 ha espresso una valutazione fortemente pessimistica sul futuro di Lewis Hamilton in Ferrari, affermando che il sette volte campione del mondo sembra aver completamente smarrito la sua direzione.

La prestazione del britannico è toccata un nuovo fondo durante il Gran Premio di Spagna, dove ha assistito a un calo dal quinto posto, superato dalla Sauber guidata da Nico Hulkenberg, e ha concluso la gara dietro il compagno di squadra, Charles Leclerc.

Ferrari ha impartito direttive fin dai primi giri, chiedendo a Hamilton di lasciar correre un Leclerc più veloce, decisione che ha sollevato aspre critiche da parte dell’ex pilota Johnny Herbert. «Tutto sembra indicare che Lewis Hamilton sia perduto, davvero perduto. Non si percepisce più quella scintilla di velocità che lo ha sempre contraddistinto», ha commentato Herbert a InstantWithdrawalBettingSites.

«Ero convinto che il suo innegabile talento alla guida gli avrebbe permesso di superare qualsiasi problema tecnico, ma ora appare intrappolato in una situazione davvero difficile. È una visione preoccupante e, purtroppo, non è la prima volta che assistiamo a simili crisi in questo sport». Anche il caso di Nigel Mansell, che dopo il successo del 1992 ebbe un calo di forma al suo ritorno in pista nel 1994, e quello di Michael Schumacher, che dopo un meritato riposo non trovò subito la via del ritorno, riafferma come il decadimento possa far parte della carriera in F1.

Il debutto disastroso di Hamilton in Ferrari

Entrambi i piloti, Hamilton e Leclerc, hanno faticato nelle fasi iniziali a sfruttare al massimo il potenziale del SF-25, ma nelle ultime gare il più giovane ha saputo trarre maggior vantaggio dalla sua vettura, conquistando tre podi. Nel frattempo, Hamilton si trova con un distacco di 23 punti rispetto a Leclerc nella classifica, avendo collezionato solo una vittoria in una gara sprint in Cina e un quarto posto a Imola nella stagione in corso.

Il calo di forma del britannico ha suscitato l’interesse degli addetti ai lavori della Formula 1, che cercano spiegazioni per il suo apparente disincanto. Il suo ex compagno in Mercedes, Nico Rosberg, ha in parte attribuito questo inizio negativo all’età, rilevando come Hamilton abbia incontrato particolari difficoltà nelle sessioni di qualificazione, venendo superato da Leclerc in ben sette occasioni durante la stagione 2025.

