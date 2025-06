F1 Ferrari Oggi: RICONOSCE il peggio per la stagione 2025; Hamilton entrano in crisi

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 5 giugno 2025 in Formula 1.

I problemi in Ferrari vanno ben oltre le apparenze. Le vetture non rendono come ci si aspettava, le impostazioni interne non funzionano e le critiche nei confronti del team aumentano giorno dopo giorno. LEGGI DI PIÙ

La stampa italiana ha reagito con preoccupazione al Gran Premio di Spagna, dove Lewis Hamilton e la Ferrari sono stati al centro di critiche aspre. LEGGI DI PIÙ

Carlos Sainz ha inviato un forte messaggio alla Ferrari dopo essere stato esonerato per far posto a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Michael Schumacher, 56 anni, è universalmente riconosciuto come uno dei piloti più grandi nella storia della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato