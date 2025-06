Briatore risponde alle condizioni di Michael Schumacher

Michael Schumacher, 56 anni, è universalmente riconosciuto come uno dei piloti più grandi nella storia della Formula 1.

Tuttavia, da quando nel 2013 ha subito un grave incidente da sci, poche sono le informazioni certe sul suo stato di salute al di fuori della cerchia familiare. In un’intervista esclusiva, Flavio Briatore, 75 anni, ha rivelato di mantenere un contatto costante con Corinna, la moglie del campione, alimentando così il mistero e la curiosità che ancora circondano la figura leggendaria.

Alla fine del 2013 il destino ha colpito il pilota durante una vacanza sulle piste delle Alpi francesi insieme alla sua famiglia. Una caduta gli ha causato un impatto violento alla testa contro una roccia, provocandogli gravi lesioni cerebrali che ne hanno richiesto il ricovero d’urgenza in ospedale. Pur non essendo più in pericolo immediato, Schumacher ha scelto di allontanarsi dai riflettori, mentre il silenzio della famiglia alimenta continui dubbi sul reale stato della sua salute.

Briatore non visita Michael Schumacher

Nonostante la lunga e proficua collaborazione, Briatore ammette di non essersi mai recato di persona a trovare il campione, il quale preferisce trascorrere il tempo nella sua tranquilla residenza svizzera, affacciata sul Lago di Ginevra. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex dirigente ha spiegato di non aver mai compiuto il viaggio necessario per visitare Schumacher da vicino, preferendo custodire i ricordi dei momenti di vittoria anziché immaginare il campione costretto a letto.

“Ogni volta che chiudo gli occhi, lo rivedo sorridente dopo una vittoria”, ha confessato Briatore, sottolineando come il ricordo di quei trionfi sia per lui più prezioso di ogni altra immagine. Pur non essendo intervenuto fisicamente, il dirigente continua a mantenere frequenti contatti con Corinna, ricordando con particolare affetto il primo titolo conquistato insieme nel 1994, un successo che ancora oggi gli procura grande soddisfazione.

