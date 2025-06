La Ferrari RICONOSCE il peggio per la stagione 2025 di F1

I problemi in Ferrari vanno ben oltre le apparenze. Le vetture non rendono come ci si aspettava, le impostazioni interne non funzionano e le critiche nei confronti del team aumentano giorno dopo giorno.

Frederic Vasseur, direttore del team, ha commentato le difficoltà del progetto 2025. In un’intervista rilasciata a Jacopo D’Orsi de La Stampa, Vasseur ha evidenziato come “dal punto di vista del ritmo siamo al pari degli altri. Questa vettura si comporta in maniera molto più irregolare durante le qualifiche rispetto alle gare, e con maggiori oscillazioni rispetto all’anno scorso.

A Jeddah abbiamo mancato la pole di appena tre decimi, nonostante in gara dimostrassimo di essere i più veloci. A Imola, sebbene il sabato sembrasse di non fare la sua parte, il giorno seguente siamo riusciti a recuperare terreno. Con quattro team d’élite in lizza, non ci si può permettere di partire dalla terza o quarta fila se si ambisce alla vittoria.

Una parola per descrivere questa vettura? Rosso: estremamente sensibile. Talvolta riusciamo a estrarne ogni capacità, ma non sempre riusciamo a mantenerla nella finestra ottimale, indispensabile per ottenere il massimo dalle gomme.

Questa difficoltà si è resa particolarmente evidente nelle qualifiche di Imola e Miami, dove in certe occasioni siamo riusciti a ottenere tempi migliori anche con pneumatici già usati. Non avevo mai assistito a qualcosa di simile.”

Com'è la classifica costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nel campionato costruttori dopo i segnali di risveglio da parte della Ferrari.

Sul circuito di Montmeló non c’è stato molto margine di manovra per i piloti, dato che il layout della pista non consente molti sorpassi chiari, ma alcuni hanno comunque attaccato a fondo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, dato che Antonelli ha dovuto ritirarsi e Verstappen ha perso la testa nel finale, finendo per essere penalizzato. I team che hanno saputo approfittarne al meglio sono stati Ferrari e Sauber.

Una gradita sorpresa è che Racing Bulls continua a mantenere Hadjar costantemente in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

