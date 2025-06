ALLERTA MASSIMA per la crisi di Hamilton con la Ferrari

L'analista Karun Chandhok ha espresso preoccupazione per l'attuale forma di Lewis Hamilton, in seguito al risultato deludente al Gran Premio di Spagna.

Il pilota sembra faticare a trovare il giusto ritmo e la costanza necessaria per affrontare ogni weekend di gara, alimentando così i dubbi sulla sua preparazione in vista delle sfide ancora da affrontare in questa stagione.

Durante il podcast di Sky Sports F1, Chandhok ha evidenziato come le critiche nei confronti di Hamilton stiano crescendo. "Siamo ormai nel secondo terzo della stagione e il pilota non ha ancora dimostrato di avere quel ritmo costante che gli garantisca sicurezza in pista ogni weekend.

"In gara, Charles lo ha superato con disinvoltura, anche grazie a strategie sui pneumatici più efficaci. Se fossi nei panni di Lewis o facessi parte del suo team, sarei estremamente preoccupato.

"È fondamentale capire se ci sono problemi di fondo, come eventuali mancanze nella configurazione dell'auto, perché al momento i suoi giorni di forma sembrano troppo disomogenei", ha dichiarato Chandhok.

Correlato: I tifosi non riescono a credere a ciò che Lewis Hamilton ha fatto a un giornalista

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato