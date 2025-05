La star della Mercedes rivela che sono state esposte a Imola

George Russell non è soddisfatto della velocità della Mercedes dopo un Gran Premio di Emilia-Romagna che si è rivelato deludente.

Il pilota britannico, che in qualifiche aveva messo in luce il potenziale della vettura conquistando un meritorio terzo posto, ha espresso a GPFans notevoli dubbi sul rendimento della macchina, sottolineando come la rapidità complessiva non sia all’altezza delle aspettative richieste dalla competizione.

Durante il Gran Premio di Imola, nonostante i suoi sforzi, l’auto non è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale, costandogli un settimo posto e chiarendo che, in quelle condizioni, né lui né la vettura potevano mirare al podio. L’esperienza della giornata ha evidenziato limiti tecnici che, soprattutto in presenza di temperature elevate e piste calde, si ripropongono ciclicamente anche rispetto alle esperienze passate.

Il contrasto era troppo marcato

"In effetti, oggi ci è mancata la velocità", ha dichiarato Russell, illustrando come la condizione termica della pista giochi un ruolo decisivo sulle performance. Secondo il pilota, in condizioni di caldo estremo la vettura fatica a rendere, mentre in situazioni più fredde si dimostra decisivamente competitiva. Tale constatazione, osservata già nelle stagioni precedenti, continua a ripetersi anche in questa campagna agonistica.

Russell ha inoltre manifestato ulteriori preoccupazioni, rilevando che, pur approfittando della lunga rettilinea, l’auto perde efficacia: l’eccessivo surriscaldamento dei pneumatici posteriori potrebbe indicare un problema strutturale all’assetto anteriore o, in alternativa, evidenziare un caso di surriscaldamento del sistema. Nonostante queste difficoltà, il pilota mantiene un approccio ottimista, ricordando che anche le migliori scuderie, come la Red Bull, hanno affrontato weekend complicati.

Concludendo, Russell ha riflettuto sul lato imprevedibile della Formula 1: "Ogni squadra vive, a un certo punto, un weekend disastroso. Questo segna il nostro primo simile momento in anni e, sebbene non mi senta soddisfatto, in questo sport non sempre si ha a disposizione una vettura capace di lottare per il podio."

