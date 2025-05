Antonelli confessa un piano che pochi si aspettavano di vedere in F1

Il pilota alle prime armi Kimi Antonelli ha annunciato che accompagnerà gli amici del suo collegio al Gran Premio di Emilia-Romagna, mentre il giovane 18enne cerca di proseguire il suo inarrestabile percorso in gara.

L'italiano disputerà la sua prima corsa in patria, con la F1 che farà tappa all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nell'ambito della settima giornata del campionato 2025.

Il pilota ha inoltre espresso la sua soddisfazione per competere in Italia, dopo aver partecipato finora solo a una sessione di FP1 a Monza. "Sono davvero felice: venerdì partirò direttamente da casa a Bologna e avrò la possibilità di riposare nel mio letto prima di dirigermi verso il circuito", ha dichiarato a Gazzetta.

Ha aggiunto: "Inoltre, coincide con il compleanno di mia sorellina, così potremo festeggiare insieme. Tutta la mia famiglia, i miei migliori amici e anche i compagni di classe saranno presenti. Poiché non posso partecipare alle gite scolastiche, ho deciso di invitarli a seguirmi al circuito questo weekend."

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

