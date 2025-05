F1 Ferrari Oggi: Hamilton supera le cifre per il prestigioso titolo; TUTTO su Saint Mleux, la fidanzata di Leclerc

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 11° maggio 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha superato numerose celebrità per essere proclamato l’uomo meglio vestito alla Met Gala 2025. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è riuscito a evitare una penalizzazione al Gran Premio dell'Emilia-Romagna. ::: LEGGI DI PIÙ

Nonostante le prime gare con la Ferrari non siano state un percorso senza ostacoli per Lewis Hamilton, il giornalista F1 Frédéric Ferret ha dichiarato nel podcast F1 Nation che non sussistono problemi tra il team italiano e il sette volte campione del mondo. ::: LEGGI DI PIÙ

Alexandra Saint Mleux è ormai una figura di spicco nel mondo della Formula 1. Non solo è conosciuta come la compagna della stella Ferrari, Charles Leclerc, ma si è affermata anche come ambasciatrice del marchio Rhode e come icona della moda. ::: LEGGI DI PIÙ

