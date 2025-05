Hamilton supera le cifre per il prestigioso TITOLO

Lewis Hamilton ha superato numerose celebrità per essere proclamato l’uomo meglio vestito alla Met Gala 2025.

Il pilota britannico, che ha già saputo dimostrare la sua eccellenza sia in pista che nel mondo dello stile, ha ancora una volta confermato il suo status di trendsetter in un evento esclusivo e ricco di glamour. La sua apparizione ha saputo coniugare sapientemente eleganza e innovazione, lasciando un segno indelebile in una serata in cui ogni dettaglio poteva fare la differenza.

Il sette volte campione mondiale ha presieduto, insieme ad altri nomi di spicco, la serata tematica intitolata “Superfine: Tailoring Black Style”. In questo contesto, Hamilton si è distinto per aver incarnato alla perfezione lo spirito dell’evento, conquistando il riconoscimento di “Miglior Abbigliamento” assegnato da GQ Magazine. Il suo look, curato nei minimi particolari, ha superato le proposte di colleghi e celebrità come il copresidente Colman Domingo, l’attore Andrew Scott, il cantautore Burna Boy e persino il designer Tom Ford, il quale sorprendentemente ha scelto di non indossare capi della propria collezione.

GQ ha particolarmente elogiato la meticolosa attenzione ai dettagli del completo di Hamilton: la cintura decorata con conchiglie di cauri rappresenta un omaggio sentito alla cultura africana, mentre la giacca corta in un elegante tono avorio richiama gli stili iconici del passato, evocando alla mente la figura leggendaria di Cab Calloway e il fascino del Cotton Club di Harlem. Questo connubio di tradizione e modernità ha reso il look di Hamilton non solo un’interpretazione impeccabile del tema, ma anche un’ispirazione per le nuove tendenze della moda internazionale.

Chi ha ideato il look di Lewis Hamilton per la Met Gala 2025?

Il raffinato completo avorio indossato da Hamilton è il risultato del talento creativo del designer britannico Grace Wales Bonner, affiancato dallo stile deciso dello stylist Eric McNeal. Dietro le quinte il pilota ha condiviso alcuni dei suoi mood board che mostravano immagini evocative di Cab Calloway, svelando così il processo creativo alla base del suo impatto visivo. Wales Bonner non ha vestito solo Hamilton: altre celebrità, tra cui FKA Twigs che ha omaggiato il Rinascimento di Harlem con un abito ispirato a Josephine Baker e impreziosito da dettagli Swarovski, così come Jeff Goldblum e Omar Apollo, hanno beneficiato della sua raffinata visione.

Al termine della serata, Hamilton ha sorpreso tutti rivelando di aver riservato l’intero tavolo della Met Gala per celebrare le donne nere, ospitando figure illustri come Regina King, Lauryn Hill, Jordan Casteel, Ming Smith, Adrienne Warren, Danielle Deadwyler, Lorna Simpson e Radhika Jones. Questo gesto di generosità ha suscitato ampi consensi, tanto da meritarsi l’elogio del campione mondiale del 1996, Damon Hill, che ha celebrato il “galante Sir Lewis” sui social. Inoltre, un video della celebre Anne Hathaway, visibilmente emozionata nell’attesa di incontrare Hamilton, ha fatto rapidamente il giro dei social, confermando ulteriormente lo status del pilota come figura indiscussa di stile e carisma.

