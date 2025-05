La Ferrari offre a Lewis Hamilton la SPERANZA per il resto del 2025

Lewis Hamilton ha ricevuto un barlume di speranza grazie a Fred Vasseur, il direttore del team Ferrari.

Nonostante gli aggiornamenti promessi, Vasseur ha moderato le aspettative e ha sottolineato che la principale sfida è trovare il giusto equilibrio della vettura. "Dobbiamo trovare il miglior compromesso e mettere tutto in sintonia per massimizzare le prestazioni.

"Non abbiamo trovato l’equilibrio ideale. Il nostro miglior giro in qualifica è stato ottenuto con gomme usate, una cosa che non succedeva da due anni. È molto frustrante e dobbiamo lavorare per risolvere ognuno dei nostri problemi in modo progressivo.

"In certi momenti siamo riusciti a estrarre molto più potenziale rispetto a quanto fatto in questo weekend, ed è da lì che nasce la prestazione", ha concluso.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

