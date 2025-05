Viene alla luce la lite di Hamilton con il capo del team Ferrari!

Lewis Hamilton ha rivelato di aver chiesto a Fred Vasseur, capo della Ferrari, di calmarsi dopo aver vissuto momenti molto tesi con il team durante il Gran Premio di Miami.

Dopo il Gran Premio di Miami, il britannico ha confessato ai media che Vasseur si è avvicinato a lui dopo la gara per commentare gli incidenti avvenuti via radio del team: "Fred è venuto nel mio box, gli ho messo una mano sulla spalla e gli ho detto: 'amico, calmati. Non essere così sensibile'.

"Avrei potuto dire cose molto peggiori alla radio; si sono già sentite alcune delle espressioni che altri hanno usato in passato. Una parte di quanto detto era pura ironia.

"Capite che siamo sottoposti a una pressione enorme all’interno dell’abitacolo: è impossibile che, nel pieno della battaglia, si trasmettano sempre messaggi molto pacati. Alla fine, è andato tutto bene", ha raccontato Hamilton.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

