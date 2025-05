Il clamoroso fallimento di Lewis Hamilton nelle qualifiche di Miami!

Lewis Hamilton ha consumato un nuovo clamoroso fallimento nella qualifica per il Gran Premio di Miami.

Dopo essersi qualificato in modo drammatico nella Q1 ed eliminato Fernando Alonso, il pilota della Ferrari ha commesso diversi errori nei suoi giri veloci della Q2 e non è riuscito ad andare oltre la 12ª posizione.

Il distacco dal 10° posto di Esteban Ocon è stato di appena 0,039 secondi; tuttavia, è un nuovo fallimento per il sette volte campione del mondo. Insieme al britannico sono stati eliminati anche Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson.

Si è potuto vedere l'ex Mercedes visibilmente frustrato dopo essere stato eliminato nella seconda sessione di qualificazione.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

