Andiamo a vedere qual è la griglia di partenza per il Gran Premio di Miami 2025 di Formula 1.

La stella della Red Bull, Max Verstappen, ha brillato assicurandosi un'altra impressionante pole position nel Gran Premio di Miami sabato scorso. Il pilota, attuale campione del mondo, ha vissuto una giornata complicata nella Sprint Race, dove ha chiuso in 17ª posizione dopo un contatto ai box e una penalizzazione.

Nonostante ciò, è riuscito a riprendersi e ha lasciato indietro Lando Norris sul circuito internazionale di Miami. È stata una vittoria di misura. Verstappen ha superato Norris per appena 0,065 secondi, mentre Kimi Antonelli, della Mercedes, si è piazzato in terza posizione, a soli 0,067 secondi dall’olandese, che ha registrato un tempo di 1:26.204.

Dall’altro lato, Lewis Hamilton è passato dall’essere l’eroe iniziale a scomparire dalla lotta in poche ore. Dopo aver brillato nella Sprint Race, ha subito un duro colpo nella sessione di qualifica, venendo eliminato nella seconda fase (Q2).

Griglia di partenza del Gran Premio di Miami 2025

Di seguito, presentiamo i risultati completi delle qualifiche a Miami, con le differenze di tempo corrispondenti.

1. Max Verstappen [Red Bull] - 1:26.204 sec

2. Lando Norris [McLaren] - +0,065

3. Kimi Antonelli [Mercedes] - +0,067

4. Oscar Piastri [McLaren] - +0,171

5. George Russell [Mercedes] - +0,181

6. Carlos Sainz [Williams] - +0,365

7. Alex Albon [Williams] - +0,478

8. Charles Leclerc [Ferrari] - +0,550

9. Esteban Ocon [Haas] - +0,620

10. Yuki Tsunoda [Red Bull] - +0,739

11. Isack Hadjar [Racing Bulls]

12. Lewis Hamilton [Ferrari]

13. Gabriel Bortoleto [Sauber]

14. Jack Doohan [Alpine]

15. Liam Lawson [Racing Bulls]

16. Nico Hulkenberg [Sauber]

17. Fernando Alonso [Aston Martin]

18. Pierre Gasly [Alpine]

19. Lance Stroll [Aston Martin]

20. Ollie Bearman [Haas]

Correlato: UFFICIALE: la FIA annuncia le PENALITÀ per gli incidenti di Alonso, Leclerc e Antonelli

Cosa è successo nella Sprint Race del GP di Miami?

Lando Norris ha vinto di rimbalzo la gara sprint del Gran Premio di Miami, favorito dalla sfortuna di Carlos Sainz e Fernando Alonso. È stata una Sprint iniziata in ritardo a causa dell'incidente di Charles Leclerc e del ritardo causato dalla pioggia in pista.

Antonelli è partito in testa, ma ha perso il comando alla prima curva dopo essere stato spinto fuori pista da Oscar Piastri. La FIA ha deciso di non penalizzare la McLaren e davanti non ci sono stati molti cambiamenti poiché tutti temevano un incidente importante; tuttavia, le condizioni dell'asfalto sono migliorate e a 6 giri dalla fine, tutti sono rientrati ai box.

Lewis Hamilton è rientrato prima di tutti e questo gli ha dato un enorme vantaggio, ma nel mezzo delle soste ai box, Max Verstappen si è scontrato con una Mercedes uscendo dal suo garage.

Inoltre, Carlos Sainz ha avuto un incidente con uno dei muri che lo ha costretto al ritiro. Ma non è finita lì, perché Fernando Alonso è stato colpito da Liam Lawson e si è schiantato contro il muro.

Questo ha causato l’uscita di una bandiera gialla e non ci sono stati sorpassi negli ultimi tre giri della gara. Alla fine, Norris ha conquistato la vittoria e Hamilton ha concluso al terzo posto.

Sprint Race GP di Miami

Sprint GP di Miami

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Lewis Hamilton 4 Alexander Albon 5 George Russell 6 Lance Stroll 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Yuki Tsunoda 10 Kimi Antonelli 11 Pierre Gasly 12 Nico Hulkenberg 13 Isack Hadjar 14 Esteban Ocon 15 Gabriel Bortoleto 16 Jack Doohan 17 Max Verstappen 18 Fernando Alonso 19 Carlos Sainz 20 Charles Leclerc

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato