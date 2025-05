¡Estrella de Ferrari CHOCA antes de comenzar el Sprint Race!

Uno de los corredores de Ferrari reventó su auto contra el muro antes de comenzar al Sprint Race correspondiente al Gran Premio de Miami del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Charles Leclerc, ha sido descartado para la carrera de velocidad del Gran Premio de Miami luego de chocar contra las barreras en su vuelta de formación, antes de que comenzara la competición.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq