UFFICIALE: la FIA annuncia le PENALITÀ per gli incidenti di Alonso, Leclerc e Antonelli

La FIA ha ufficializzato le sanzioni per i piloti coinvolti negli incidenti con Fernando Alonso, Charles Leclerc, tra gli altri.

Max Verstappen ha ricevuto una penalità di dieci secondi per un'uscita pericolosa durante la Sprint del Gran Premio di Miami. Tuttavia, è probabile che non sia l'unico pilota penalizzato.

Alexander Albon ha ricevuto cinque secondi di penalità per non aver rispettato le direttive durante l’uscita della safety car, ignorando le istruzioni del comitato. Da parte sua, anche Lawson è stato penalizzato con la stessa misura dopo il contatto con Alonso.

Infine, Charles Leclerc ha ricevuto solo un’ammonizione per aver guidato in modo pericoloso la sua Ferrari dopo aver subito danni significativi. Leclerc si è ritirato prima dell'inizio della Sprint.

Cosa è successo nella Sprint Race del GP di Miami?

Lando Norris ha vinto di rimbalzo la gara sprint del Gran Premio di Miami, favorito dalla sfortuna di Carlos Sainz e Fernando Alonso. È stata una Sprint iniziata in ritardo a causa dell'incidente di Charles Leclerc e del ritardo causato dalla pioggia in pista.

Antonelli è partito in testa, ma ha perso il comando alla prima curva dopo essere stato spinto fuori pista da Oscar Piastri. La FIA ha deciso di non penalizzare la McLaren e davanti non ci sono stati molti cambiamenti poiché tutti temevano un incidente importante; tuttavia, le condizioni dell'asfalto sono migliorate e a 6 giri dalla fine, tutti sono rientrati ai box.

Lewis Hamilton è rientrato prima di tutti e questo gli ha dato un enorme vantaggio, ma nel mezzo delle soste ai box, Max Verstappen si è scontrato con una Mercedes uscendo dal suo garage.

Inoltre, Carlos Sainz ha avuto un incidente con uno dei muri che lo ha costretto al ritiro. Ma non è finita lì, perché Fernando Alonso è stato colpito da Liam Lawson e si è schiantato contro il muro.

Questo ha causato l’uscita di una bandiera gialla e non ci sono stati sorpassi negli ultimi tre giri della gara. Alla fine, Norris ha conquistato la vittoria e Hamilton ha concluso al terzo posto.

Sprint Race GP di Miami

Sprint GP di Miami

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Lewis Hamilton 4 Alexander Albon 5 George Russell 6 Lance Stroll 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Yuki Tsunoda 10 Kimi Antonelli 11 Pierre Gasly 12 Nico Hulkenberg 13 Isack Hadjar 14 Esteban Ocon 15 Gabriel Bortoleto 16 Jack Doohan 17 Max Verstappen 18 Fernando Alonso 19 Carlos Sainz 20 Charles Leclerc

