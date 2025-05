L'atteggiamento VERGOGNOSO della Red Bull con Antonelli

La Red Bull ha rotto il silenzio dopo l'incidente di Max Verstappen che ha rovinato la gara di Kimi Antonelli.

Il quattro volte campione del mondo si è scontrato con l'italiano nella corsia dei box, causando gravi danni alla monoposto Mercedes e ricevendo come conseguenza una durissima penalità.

Helmut Marko, consulente del team austriaco, ha parlato con GPBlog di quanto accaduto: "L'hanno fatto uscire troppo presto e, fortunatamente, Antonelli ha reagito bene ed è andato dritto.

"Altrimenti, poteva essere un disastro. Ma è stata colpa nostra. Sì, era giusta [la penalità per Max]. Non ho ancora parlato con lui. È un peccato, perché (le McLaren) perdevano già circa quattro secondi al giro. Sarebbe stata una gara combattuta", ha dichiarato.

Cosa è successo nella Sprint Race del GP di Miami?

Lando Norris ha vinto di rimbalzo la gara sprint del Gran Premio di Miami, favorito dalla sfortuna di Carlos Sainz e Fernando Alonso. È stata una Sprint iniziata in ritardo a causa dell'incidente di Charles Leclerc e del ritardo causato dalla pioggia in pista.

Antonelli è partito in testa, ma ha perso il comando alla prima curva dopo essere stato spinto fuori pista da Oscar Piastri. La FIA ha deciso di non penalizzare la McLaren e davanti non ci sono stati molti cambiamenti poiché tutti temevano un incidente importante; tuttavia, le condizioni dell'asfalto sono migliorate e a 6 giri dalla fine, tutti sono rientrati ai box.

Lewis Hamilton è rientrato prima di tutti e questo gli ha dato un enorme vantaggio, ma nel mezzo delle soste ai box, Max Verstappen si è scontrato con una Mercedes uscendo dal suo garage.

Inoltre, Carlos Sainz ha avuto un incidente con uno dei muri che lo ha costretto al ritiro. Ma non è finita lì, perché Fernando Alonso è stato colpito da Liam Lawson e si è schiantato contro il muro.

Questo ha causato l’uscita di una bandiera gialla e non ci sono stati sorpassi negli ultimi tre giri della gara. Alla fine, Norris ha conquistato la vittoria e Hamilton ha concluso al terzo posto.

Sprint Race GP di Miami

Sprint GP di Miami

