TUTTO su Alexandra Saint Mleux, la fidanzata di Leclerc

Alexandra Saint Mleux è ormai una figura di spicco nel mondo della Formula 1. Non solo è conosciuta come la compagna della stella Ferrari, Charles Leclerc, ma si è affermata anche come ambasciatrice del marchio Rhode e come icona della moda. L’ascesa in popolarità della F1 ha portato all’attenzione non solo i piloti, ma anche le loro partner, che vengono seguite con interesse sui social network e attraverso account dedicati, sempre pronte a commentare ogni apparizione e look impeccabile del mondo automobilistico. In questo panorama, Alexandra si distingue per il suo stile inconfondibile e il suo lifestyle da “it girl” dello sport.

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Saint Mleux regala ai fan scorci della sua vita mondana, alternando momenti di passione per l’arte a conversazioni con importanti creativi contemporanei. Non manca mai di far vedere, inoltre, il suo lato affettuoso, mostrando con orgoglio il suo fedele compagno a quattro zampe, Leo Leclerc.

Tutto quello che c’è da sapere su Alexandra Saint Mleux

Alexandra Malena Saint Mleux, 22 anni e originaria d’Italia, ha costruito la sua carriera grazie alla passione per l’arte. Si è specializzata in Storia dell’Arte presso L'École du Louvre, concentrandosi sul Novecento, e ha iniziato il suo percorso professionale come assistente presso la casa d’aste Hotel Des Ventes De Monte-Carlo, collaborando poi nelle relazioni pubbliche della Monaco Art Week. Sul suo account principale di Instagram (@alexandrasaintmleux) racconta le opere e le esposizioni che attirano la sua attenzione, descrivendone la provenienza e l’allestimento, mentre su @alexandramalenart ha creato una vetrina online per l’arte contemporanea.

La relazione con Charles Leclerc è emersa all’inizio del 2023, quando alcuni attenti follower l’hanno notata sullo sfondo di un video pubblicato durante la Paris Fashion Week su TikTok. A luglio dello stesso anno la coppia ha debuttato pubblicamente a Wimbledon, insieme ad altri piloti come Pierre Gasly e la compagna del pilota Francisca “Kika” Gomes. Con il tempo, Alexandra è diventata una presenza abituale nel garage Ferrari, e il suo stile raffinato l’ha portata a vestire il ruolo di volto della linea beauty di Rhode.

Lo stile di Saint Mleux e le sue influenze

Ogni nuovo outfit di Alexandra conquista l’attenzione degli appassionati: numerosi account Instagram sono nati esclusivamente per seguire la sua evoluzione stilistica, tra cui spicca @alexandrasaintmleuxstyle, definito come punto di riferimento per scoprire abiti, accessori e molto altro, con quasi 50.000 follower. Tra i suoi post spiccano le proposte di alta moda: durante il “Crush Dinner” a Venezia ha sfoggiato una serie di eleganti modelli firmati Nina Ricci, trascorrendo la serata anche con Rebecca Donaldson, partner del pilota Carlos Sainz. Uno dei suoi look più memorabili è stato un vestito rosa di Réalisation Par, presentato al Gran Premio di Monaco 2024, video che ha raggiunto sette milioni di visualizzazioni, mentre un vestito midi in tono avorio di Meshki, indossato durante una vacanza in Messico, ha attirato l’attenzione sui social. Al Festival des Étoilés Monte-Carlo dello scorso anno, ha reso omaggio a Ferrari abbinando il suo vestito Orchid di Clio Peppiatt’s a orecchini impreziositi dall’iconico cavallino.

La carriera nel mondo dell’arte di Alexandra Saint Mleux

Nonostante abbia lasciato il ruolo di assistente nel settore artistico, Alexandra continua a coltivare il suo amore per l’arte, intervistando regolarmente artisti contemporanei di rilievo. Su Instagram ha raccontato di aver avuto l’opportunità di scambiare opinioni con l’artista singaporiano Robert Zhao durante la settimana Art Basel a Hong Kong, discutendo della sua installazione. Il suo account dedicato all’arte, che conta 279.000 follower, è stato in realtà il primo spazio pubblico che ha aperto sulla piattaforma, mentre il profilo principale è rimasto privato fino a giugno 2024, con meno di 1.000 follower. Attualmente, Alexandra è considerata la seconda WAG più seguita nel panorama della F1, superata solo dalla compagna di Max Verstappen, Kelly Piquet.

La vita al fianco di Charles Leclerc

Nonostante la sua vivace presenza pubblica, Alexandra preferisce mantenere riservati gli aspetti più intimi della sua vita insieme a Charles Leclerc. Raramente appaiono insieme in foto e, anche negli eventi in passerella, optano per la discrezione, come è avvenuto durante il debutto di Gladiator II. Tuttavia, la coppia è stata vista in rare e significative occasioni, ad esempio a Milano durante il concerto di Taylor Swift nel suo Eras Tour, e Alexandra non manca di farsi vedere nel paddock per sostenere Leclerc, spesso accompagnata dal suo fedele cucciolo, Leo Leclerc. Inoltre, ha instaurato un solido rapporto di amicizia con personalità come Rebecca Donaldson, Kika Gomes e Carmen Montero Mundt, partner di George Russell. Alcuni fan hanno persino ipotizzato un matrimonio dopo aver visto video in cui entrambi indossavano abiti bianchi a un evento a Monaco, ma si è trattato semplicemente della partecipazione a un battesimo, lasciando il futuro di questa brillante coppia ancora tutto da scrivere.

