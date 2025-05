Hamilton chiede alla Ferrari di essere meno "sensibile"

Nonostante le prime gare con la Ferrari non siano state un percorso senza ostacoli per Lewis Hamilton, il giornalista F1 Frédéric Ferret ha dichiarato nel podcast F1 Nation che non sussistono problemi tra il team italiano e il sette volte campione del mondo.

A Miami Hamilton si è mostrato disponibile a confrontarsi con il team boss Frédéric Vasseur, pur con il tema principale incentrato sulla gestione dei pneumatici.

Durante il weekend a Miami è emerso che il rapporto tra Hamilton e l’ingegnere di gara Riccardo Adami necessita ancora di affinamenti, una criticità percepita sin dall’inizio della stagione. I due devono adattarsi l’uno all’altro, e la discussione si è focalizzata sull’applicazione delle direttive di squadra. Dopo il pit stop, Hamilton si è trovato ad adottare una strategia differente rispetto al compagno: sono serviti quasi tre giri prima che Charles Leclerc lo superasse, facendo svanire il vantaggio in aderenza. Successivamente, il sette volte campione ha consentito a Leclerc di recuperare la posizione, commentando in radio in tono ironico riguardo a Carlos Sainz, che lo seguiva: “Devo lasciarlo passare anche lui?”.

Senza tensioni tra Ferrari e Hamilton

Ferret ha spiegato che, al termine della gara, Vasseur ha consigliato a Hamilton di mantenere la calma e “di non preoccuparsi troppo”. Secondo il giornalista, non era la prima volta che il team boss e il campione si scambiavano commenti simili. Nonostante circolino voci su possibili tensioni tra la squadra e il pilota, al momento non c’è alcun problema. Hamilton, avvicinandosi mentre prendeva un caffè, ha dichiarato: “Voglio parlare dei pneumatici”. Erano le 9 del mattino in giornata di gara e, invece di lamentarsi, ha cercato di collaborare attivamente. Ferret ha inoltre raccontato come si sia sentito Lewis rimproverare energicamente Bono in radio al sorgere di un inconveniente in Mercedes, sottolineando che la situazione è ben più complessa di quanto possano suggerire alcune notizie riduttive.

